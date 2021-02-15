Через приложение удобнее: ЦБ информирует о новом типе хакерских атак на юрлиц

По данным издания, в конце прошлой недели ЦБ разослал банкам предупреждение, подробно описав в документе схему реального взлома, который, однако, удалось пресечь. Согласно переданной «Ъ» схеме, сначала мошенник зашёл в мобильное приложение под легальным логином и паролем, перевёл приложение в режим отладки (режим исправления ошибок в коде) и изучил порядок и структуру вызовов API (интерфейс программирования приложений) ДБО. Зная параметры API-запросов, хакер сформировал распоряжение на перевод денежных средств, указав в поле «Номер счёта отправителя» счёт компании. Номер счёта взломщик получил из открытых источников.

Для кражи денег со счетов компаний мошенники начали использовать систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО), сообщает 15 февраля « Коммерсантъ » со ссылкой на Банк России.

«Ввиду высокой вероятности повторения попыток реализации злоумышленниками таких сценариев атак мы ожидаем, что получатели бюллетеня проведут дополнительный контроль и соответствующие проверки применяемых систем ДБО»,— процитировало издание Банк России.

Также «Ъ» пишет, что ЦБ описывал схожее мошенничество ещё летом прошлого года, но тогда речь шла об атаке физлиц с выводом средств через систему быстрых платежей (СБП). Сейчас потери могут быть серьёзнее, поскольку лимиты на перевод средств юрлиц гораздо выше.

По словам гендиректора SafeTech (компании-разработчика в области защиты дистанционного банкинга) Дениса Калемберга, которого также цитирует «Ъ», атака стала возможна в результате «грубейших нарушений принципов проектирования логики приложения». Другой эксперт — консультант по интернет-безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий, давший изданию комментарий, считает, что безопасность API — насущная задача, которой уделяется мало внимания в банковском сообществе. И именно уязвимостью API злоумышленники будут активно пользоваться в ближайшее время.