Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой снег, изморозь, днём без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 18–20 градусов, днём она составит 11–13 градусов ниже нуля. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В этот день в Петербурге, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, чаще всего бывает паcмурно, от минус 17 до плюс 1 градуса, однако минус 13 — это пониженная для середины февраля температура. Самое холодное 12 февраля выдалось в 1966 году, минус 31, а самое тёплое — в 1974 году, плюс 3 градуса, напоминает «Яндекс».

В выходные синоптики прогнозируют также облачную с прояснениями погоду, местами слабый снег. В ночь на субботу может быть до минус 20 градусов.