Китай празднует Новый год белого металлического быка

Почти полтора миллиарда китайцев по всему миру в ночь с четверга на пятницу встретили Новый год по лунному календарю, который пройдет под покровительством Белого металлического быка. В этом году большинство жителей КНР провели новогоднюю ночь дома: шумные празднования, походы в рестораны и народные гулянья пришлось отложить из-за коронавируса, передает 12 февраля ТАСС.

Одним из главных развлечений в канун Нового года или как его называют сами китайцы — Чуньцзе (Праздник весны) стал новогодний гала-концерт «Чуньвань», который по традиции транслировали по Центральному телевидению. С 20:00 по местному времени (15:00 мск) ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до полуночи. За несколько часов до Нового года в столице Китая царило спокойствие — небывалая пустота в городе, отсутствие машин и прохожих. В полночь тишину на окраинах столицы нарушили залпы салютов — запуск петард в центре города запрещен с 2017 года, для этого необходимо выезжать за пятое транспортное кольцо.