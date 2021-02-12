Китай празднует Новый год белого металлического быка

Почти полтора миллиарда китайцев по всему миру в ночь с четверга на пятницу встретили Новый год по лунному календарю, который пройдет под покровительством Белого металлического быка. В этом году большинство жителей КНР провели новогоднюю ночь дома: шумные празднования, походы в рестораны и народные гулянья пришлось отложить из-за коронавируса, передает 12 февраля ТАСС.
Одним из главных развлечений в канун Нового года или как его называют сами китайцы — Чуньцзе (Праздник весны) стал новогодний гала-концерт «Чуньвань», который по традиции транслировали по Центральному телевидению. С 20:00 по местному времени (15:00 мск) ведущие в ярких костюмах вели обратный отсчет до полуночи. За несколько часов до Нового года в столице Китая царило спокойствие — небывалая пустота в городе, отсутствие машин и прохожих. В полночь тишину на окраинах столицы нарушили залпы салютов — запуск петард в центре города запрещен с 2017 года, для этого необходимо выезжать за пятое транспортное кольцо.
Несмотря на то, что празднование Чуньцзе второй год подряд омрачено пандемией, китайцы не теряют надежду и ждут в новом году благосклонности Быка. В китайской культуре это животное является символом баланса между практичным и божественным началом, оно часто изображается в китайской живописи. Одним из самых распространенных сюжетов является бык с сидящим на его спине ребенком, который играет на деревянной флейте. В этой картине, утверждают китайцы, бык воплощает в себе усердие, стоицизм и альтруизм — именно за них это животное снискало себе столь благородную репутацию в китайской культуре.
Новый год наступил 12 февраля и завершится 31 января 2022 года. Несмотря на то, что каникулы по случаю Чуньцзе в Китае продлятся всего семь дней, чествование прихода весны длится на протяжении двух недель и завершается на 15 сутки первого лунного месяца праздником фонарей — Юаньсяоцзе (в этом году наступит 26 февраля).