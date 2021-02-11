Очередная проверка дома на Двинской улице в Петербурге не выявила опасных изменений. Трещины, ширину которых измеряют не только линейкой, 11 февраля угрозой не сочли.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Кировского района, в девять вечера жильцам Двинской, 8, разрешили подняться в квартиры. Службы проверили здание, оценили ситуацию, составили акт и заключили, что угрозы нет.
«Все жильцы дома», — подтвердили в администрации.
Сотрудников МЧС, жилищников и администрацию на Двинскую вызвали в начале седьмого вечера. Часть обитателей пятиэтажки отказывалась возвращаться в дом, по которому расползаются трещины. Жители говорят, что местами щели в стенах расширились до нескольких сантиметров, установленные ранее маяки провалились. Фотографии квартир и парадных прислали в редакцию «Фонтанки», в некоторые трещины входит рука.
О том, что состояние здания заметно ухудшается, сообщали также 20 января, тогда результат проверки был тот же. В Жилищном комитете трещины на доме назвали «волосяными», то есть мелкими и поверхностными.
автор видео читатель «Фонтанки»