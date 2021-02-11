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Жители Двинской показали, что может поместиться в трещины стен. Чиновники утверждают: это неопасно

Очередная проверка дома на Двинской улице в Петербурге не выявила опасных изменений. Трещины, ширину которых измеряют не только линейкой, 11 февраля угрозой не сочли.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Кировского района, в девять вечера жильцам Двинской, 8, разрешили подняться в квартиры. Службы проверили здание, оценили ситуацию, составили акт и заключили, что угрозы нет.

«Все жильцы дома», — подтвердили в администрации.

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Сотрудников МЧС, жилищников и администрацию на Двинскую вызвали в начале седьмого вечера. Часть обитателей пятиэтажки отказывалась возвращаться в дом, по которому расползаются трещины. Жители говорят, что местами щели в стенах расширились до нескольких сантиметров, установленные ранее маяки провалились. Фотографии квартир и парадных прислали в редакцию «Фонтанки», в некоторые трещины входит рука.

О том, что состояние здания заметно ухудшается, сообщали также 20 января, тогда результат проверки был тот же. В Жилищном комитете трещины на доме назвали «волосяными», то есть мелкими и поверхностными.

автор видео читатель «Фонтанки»

Дом 8 на Двинской ввели в эксплуатацию в 1961 году. Пятиэтажка находится под управлением ЖКС № 2 Кировского района. Согласно данным фонда капремонта, ремонт фасада намечен на 2033–2035 годы.

Второй корпус дома 8 по Двинской проверяли на предмет трещин ещё при Валентине Матвиенко — в 2004 году. Тогда их признали старыми и не влияющими на устойчивость дома. В 2002-м также на Двинской, 8, но в корпусе 3, рухнула одна из секций. Погибли три человека.

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Комментарии (13)

265054038
Вот только не пойму, квартиры у всех приватизированы, договор с управляющей компанией подписан. Причем тут Путин и чиновники? Дом ваш и ответственность ваша. Отдали в управление жуликам? Но это-же ваши проблемы! Как ТСЖ организовать, так никого нет - все по норам сидят. Почему проблемы с вашей собственностью должен решать кто-то другой? Организуйте ТСЖ, смените УК, выясните куда ушли деньги на капремонт, если надо, то через суд.
263250051
А почему не написали фамилии экспертов, которые подписывали акт?
Надо писать жалобу в прокуратуру.
Милая +
Как можно назвать волосяной трещину, в которую проходит рука? Кто и как будет отвечать за жизнь и имущество жильцов в случае обрушения дома?
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