По пятиэтажке на Двинской расползаются трещины. Жильцы отказываются возвращаться домой

Спасателей вызвали к пятиэтажной хрущёвке Кировского района Петербурга 11 февраля. Маяки, установленные на трещины менее месяца назад, снова требуют замены.
Как стало известно «Фонтанке», в экстренные службы с Двинской, 8, обратились в начале седьмого часа вечера. К приезду сотрудников на улице мёрзли десять жильцов, которые вышли из квартир и отказались возвращаться назад. По их словам, трещины на их пятиэтажке продолжают расползаться.
Специалистам показывают щели в квартирах, которые расширяются с пятого к третьему этажу. По предварительным данным, установленные в январе маяки провалились.
Жалобы на состояние дома поступали в службы 20 января. Жители полагают, что причина — стройка, которая расположена метрах в пятидесяти от пятиэтажки. Тогда хрущевку обследовали в экстренном порядке, маяки, контролирующие ширину трещин, заменили, жителей заверили, что опасности нет. В жилищном комитете тогда объясняли, что трещины на доме «волосяные» — то есть мелкие и поверхностные.