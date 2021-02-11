По пятиэтажке на Двинской расползаются трещины. Жильцы отказываются возвращаться домой

Спасателей вызвали к пятиэтажной хрущёвке Кировского района Петербурга 11 февраля. Маяки, установленные на трещины менее месяца назад, снова требуют замены.



Как стало известно «Фонтанке», в экстренные службы с Двинской, 8, обратились в начале седьмого часа вечера. К приезду сотрудников на улице мёрзли десять жильцов, которые вышли из квартир и отказались возвращаться назад. По их словам, трещины на их пятиэтажке продолжают расползаться.



Специалистам показывают щели в квартирах, которые расширяются с пятого к третьему этажу. По предварительным данным, установленные в январе маяки провалились.

