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По пятиэтажке на Двинской расползаются трещины. Жильцы отказываются возвращаться домой

Спасателей вызвали к пятиэтажной хрущёвке Кировского района Петербурга 11 февраля. Маяки, установленные на трещины менее месяца назад, снова требуют замены.

Как стало известно «Фонтанке», в экстренные службы с Двинской, 8, обратились в начале седьмого часа вечера. К приезду сотрудников на улице мёрзли десять жильцов, которые вышли из квартир и отказались возвращаться назад. По их словам, трещины на их пятиэтажке продолжают расползаться.

Специалистам показывают щели в квартирах, которые расширяются с пятого к третьему этажу. По предварительным данным, установленные в январе маяки провалились.

Жалобы на состояние дома поступали в службы 20 января. Жители полагают, что причина — стройка, которая расположена метрах в пятидесяти от пятиэтажки. Тогда хрущевку обследовали в экстренном порядке, маяки, контролирующие ширину трещин, заменили, жителей заверили, что опасности нет. В жилищном комитете тогда объясняли, что трещины на доме «волосяные» — то есть мелкие и поверхностные.

Дом 8 на Двинской ввели в эксплуатацию в 1961 году. Пятиэтажка находится под управлением ЖКС № 2 Кировского района. Согласно данным фонда капремонта, ремонт фасада намечен на 2033–2035 годы.

Второй корпус дома 8 по Двинской проверяли на предмет трещин ещё при Валентине Матвиенко — в 2004 году. Тогда их признали старыми и не влияющими на устойчивость дома. В 2002-м также на Двинской, 8, но в корпусе 3, рухнула одна из секций. Погибли три человека.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

260581461
Жильцы пусть не воют, а поведают как отказывались от жилья, когда предлагали. Плавали, знаем. Сперва брыкаются и бьют копытом в нежелании переехать из аварийного дома, потом воют, что невозможно в сарае жить.
onotolich
Вспоминается фильм "Дурак"
constn
В рухнувшем доме на Двинской банк был. В день крушения собирался в него. И, говорят, так же сначала было - сначала трещины, потом начальство (типа жить можно и нужно), потом трупы.
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