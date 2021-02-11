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Цветные собаки обнаружились ещё в одном российском городе. Зелёные псы замечены в Подольске

Помимо стаи голубых собак в Дзержинске необычным окрасом отметились животные в подмосковном Подольске.

Как сообщает 11 февраля РИА Новости со ссылкой на куратора Общества защиты животных «Зоощит», в организацию начали поступать звонки о зелёных псах, бегающих в одном из районов Подольска. Предположительно, собаки извалялись в сухой краске, рассыпанной людьми.

«Краска не токсична, но придется подождать, пока она сойдет», — сказала собеседница агентства. С четвероногими тоже всё в порядке: они здоровы и чипированы.

Ранее собак голубого цвета заметили на территории химзавода в нижегородском Дзержинске. Они, по всей видимости, испачкались в химикатах.

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Комментарии (2)

Bobr Dobr
А где красные псы? Которые с фонариками от айфонов???
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