FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Стая голубых собак удивила жителей Дзержинска

Псы необычного окраса встретились жителям Нижегородской области.

«Голубые собаки на территории завода "Оргстекло"», — написал 11 февраля очевидец в городском паблике Дзержинска, приложив фото.

На приложенных фотографиях видно, что на дороге стояли собаки, часть из которых была окрашена неестественным цветом. При этом интенсивность голубого отличалась у разных животных.

Возможную причину раскрыли на предприятии «Дзержинское оргстекло», конкурсный управляющий которого в комментарии РИА «Новости» заявил о том, что подобное уже случалось. «Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем», — предположил Андрей Мисливец.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний