Стая голубых собак удивила жителей Дзержинска

На приложенных фотографиях видно, что на дороге стояли собаки, часть из которых была окрашена неестественным цветом. При этом интенсивность голубого отличалась у разных животных.



Возможную причину раскрыли на предприятии «Дзержинское оргстекло», конкурсный управляющий которого в комментарии РИА «Новости» заявил о том, что подобное уже случалось. «Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем», — предположил Андрей Мисливец.