В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к Евро-2020. В ходе визита гендиректор городского оргкомитета турнира Алексей Сорокин и руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Андреас Шар оценили готовность города и арену к предстоящему чемпионату.
«Сегодня мы проводим вторую версию заключительного визита, — заявил Сорокин. — Так произошло из-за переноса турнира на 2021 год. По сути, после этого визита начнется уже полноценная операционная работа: стадион начнет постепенно адаптироваться к предстоящим матчам Евро-2020. Мы вновь подтвердили все обязательства российской стороны перед турниром. Очень важно, что при планировании турнира мы исходим из стопроцентной загрузки стадиона. При этом мы всегда сможем его скорректировать в сторону уменьшения этой цифры, исходя из текущей ситуации».
В свою очередь, Андреас Шар подтвердил, что УЕФА планирует турнир, исходя из 12 городов-участников, вопреки ранее появившейся информации о сокращении их количества. Он также добавил, что Санкт-Петербург был готов провести чемпионат Европы еще в прошлом году.
Финальная часть Евро-2020 стартует 11 июня в Риме матчем Италии и Турции и продлится ровно 30 дней, до 11 июля, когда в Лондоне финалисты сразятся за Кубок Европы — трофей Анри Делоне. Турнир впервые в истории пройдет в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург. Северная столица примет четыре игры. Три на групповом этапе (в том числе Бельгия — Россия 12 июня, и Финляндия — Россия 16 июня) и один из четвертьфиналов.
В 2022 году Санкт-Петербург также примет финал Лиги чемпионов УЕФА.