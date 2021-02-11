В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» проходит шестой операционный визит УЕФА по подготовке города к Евро-2020. В ходе визита гендиректор городского оргкомитета турнира Алексей Сорокин и руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Андреас Шар оценили готовность города и арену к предстоящему чемпионату.



«Сегодня мы проводим вторую версию заключительного визита, — заявил Сорокин. — Так произошло из-за переноса турнира на 2021 год. По сути, после этого визита начнется уже полноценная операционная работа: стадион начнет постепенно адаптироваться к предстоящим матчам Евро-2020. Мы вновь подтвердили все обязательства российской стороны перед турниром. Очень важно, что при планировании турнира мы исходим из стопроцентной загрузки стадиона. При этом мы всегда сможем его скорректировать в сторону уменьшения этой цифры, исходя из текущей ситуации».