Финская полиция прекратила дело в отношении российского лыжника Большунова

Полиция финского региона Хяме прекратила расследование дела российского лыжника Александра Большунова. Как сообщили на официальном сайте ведомства в четверг, 11 февраля, дело не будет передаваться в прокуратуру из-за отсутствия претензий со стороны потерпевшего.



«Полиция завершила предварительное рассмотрение инцидента по окончании эстафеты. В данном случае могла быть применена статья о нанесении легких увечий. Пострадавший сообщил, что не требует наказания или компенсации ущерба. Дело закрыто, поскольку в сложившейся ситуации у прокурора нет права выдвигать обвинение», — говорится в пресс-релизе.

