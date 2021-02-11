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Финская полиция прекратила дело в отношении российского лыжника Большунова

Полиция финского региона Хяме прекратила расследование дела российского лыжника Александра Большунова. Как сообщили на официальном сайте ведомства в четверг, 11 февраля, дело не будет передаваться в прокуратуру из-за отсутствия претензий со стороны потерпевшего.

«Полиция завершила предварительное рассмотрение инцидента по окончании эстафеты. В данном случае могла быть применена статья о нанесении легких увечий. Пострадавший сообщил, что не требует наказания или компенсации ущерба. Дело закрыто, поскольку в сложившейся ситуации у прокурора нет права выдвигать обвинение», — говорится в пресс-релизе.

24 января во время гонки на этапе Кубка мира у Большунова возник конфликт с финном Йони Мяки на трассе. После финиша россиянин сбил его с ног. Отечественная команда завершила гонку третьей, но была дисквалифицирована из-за поведения четырехкратного призёра Олимпиады по лыжным гонкам. Йони Мяки решил не обращаться в полицию, однако за него это сделали другие, из-за чего было открыто дело.

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