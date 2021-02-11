Супруга Алексея Навального Юлия 11 февраля в своём инстаграме показала отрывок письма мужа Алексея, в котором он недоумевает по поводу большого количества писем от своих сторонников и их содержимого.

«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я люблю котов, но тут явно какой-то подвох», — пишет оппозиционер из тюрьмы. Смеясь, Юлия просит подписчиков присылать мужу «фотографии разных животных», а не только котов.