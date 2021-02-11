Супруга Алексея Навального Юлия 11 февраля в своём инстаграме показала отрывок письма мужа Алексея, в котором он недоумевает по поводу большого количества писем от своих сторонников и их содержимого.
«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я люблю котов, но тут явно какой-то подвох», — пишет оппозиционер из тюрьмы. Смеясь, Юлия просит подписчиков присылать мужу «фотографии разных животных», а не только котов.
Оторванный от Интернета, Навальный не понял и повторяющейся из письма в письмо фразы: «Не грусти, всё будет хорошо». По его словам, её упоминает каждый второй адресант.
Речь идёт о флешмобе с соответствующим хештэгом, с которым выкладывали своё фото в красном и слова поддержки Юлии Навальной и её семье знаменитости и обычные люди (супруга оппозиционера была одета в красное на суде, который заменил ему условный срок на реальный).
Сама Юлия Навальная, по данным немецких СМИ, вчера вечером прилетела во Франкфурт-на-Майне.