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«Моя камера забита фотографиями котов». Навальный в тюрьме недоумевает и ищет подвох

Супруга Алексея Навального Юлия 11 февраля в своём инстаграме показала отрывок письма мужа Алексея, в котором он недоумевает по поводу большого количества писем от своих сторонников и их содержимого.

«Моя камера забита фотографиями котов. Их присылают мне сотнями. Что происходит? Ты знаешь, я люблю котов, но тут явно какой-то подвох», — пишет оппозиционер из тюрьмы. Смеясь, Юлия просит подписчиков присылать мужу «фотографии разных животных», а не только котов.

Фото: скриншот сторис в инстаграм
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Оторванный от Интернета, Навальный не понял и повторяющейся из письма в письмо фразы: «Не грусти, всё будет хорошо». По его словам, её упоминает каждый второй адресант.

Речь идёт о флешмобе с соответствующим хештэгом, с которым выкладывали своё фото в красном и слова поддержки Юлии Навальной и её семье знаменитости и обычные люди (супруга оппозиционера была одета в красное на суде, который заменил ему условный срок на реальный).

Сама Юлия Навальная, по данным немецких СМИ, вчера вечером прилетела во Франкфурт-на-Майне.

Фото: скриншот сторис в инстаграм

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Комментарии (12)

ЦВБП
Петухов ему надо посылать, а не котиков.
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Bobr Dobr
Надеюсь, недофюрера скоро удавят.
sakorol
А как послать фото котика Алексею?
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