Петербуржцы смогут оплатить продукты из Яндекс.Лавки баллами

Накопленные баллы можно тратить на любые товары из Лавки. Ими можно оплатить практически всю сумму в корзине.

В приложении Лавки появился раздел «Продукты с кешбэком». Любой пользователь может заказать товары оттуда и получить за них баллы Яндекс Плюса. Сумма кешбэка баллами может составить до 20%. В феврале пользователи смогут получить баллы за заказы молочной продукции, продуктов собственной торговой марки «Из Лавки» и других товаров. Товары в разделе будут регулярно меняться.

Чтобы баллы были зачислены на счет покупателя, не обязательно иметь подписку Плюс. Кешбэк баллами уже доступен большинству пользователей приложения, а с 15 февраля появится у всех. Подписка нужна, чтобы ими расплатиться.

Посмотреть, сколько на вашем счету баллов, можно в приложениях Яндекс Go и Яндекс.Лавка на iOS и Android. В ближайшем будущем их также начнут начислять за заказ продуктов из Лавки через приложение Яндекс.Еда. Один балл в подписке равен одному рублю. Баллы можно потратить не только в том сервисе, где вы их получили, но и в других, которые доступны в Плюсе: Такси, Драйв, Заправки и другие.



Лавка доставляет продукты на дом уже через 10-15 минут после заказа. Сейчас сервис управляет сетью из более 270 небольших пунктов хранения, откуда курьеры привозят заказы в близлежащие дома и офисы, и количество таких пунктов в разных городах России стремительно растет.



Подробности о зачислении и трате баллов можно узнать здесь



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