В Петербурге в суд ушло новое дело «жемчужного прапорщика». Его удар в челюсть вспоминает полицейский

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 11 февраля, дело зарегистрировано и принято к производству. В сентябре прошлого года 45-летний Бойко отметился в отделе полиции № 13 Красногвардейского района, куда угодил после уличной драки. По версии следствия, доставленный был нетрезв и агрессивен, и опрашивавший его помощник оперативного дежурного вместо ответа получил удар в челюсть.

Телесное повреждение в виде кровоподтёка в области нижней челюсти слева квалифицировали как неопасное для жизни или здоровья насилие — часть 1 статьи 318 УК. На избрании меры пресечения Бойко с гордостью заявил: «Да, врезал». Следственный комитет на страже не настаивал, так что суда он ждёт под домашним арестом.

Справка:

Вадим Бойко получил прозвище «жемчужный прапорщик» за характерный браслет на запястье.

Россия о нём узнала в июле 2010 года после жестокого разгона митинга у Гостиного двора в Петербурге. Прапорщику милиции принадлежит высказывание: «Хорьки, кому еще?». С таким криком он подошёл к петербуржцу, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу. Его обвинили в превышении должностных полномочий и наказали условным сроком.

В мае 2013 года Бойко снова задержали после стрельбы в чебуречной. Прокуратура требовала реального лишения свободы, но бывшего милиционера за злостное хулиганство осудили условно.