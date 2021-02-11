В Роспотребнадзоре подсчитали количество вариантов коронавируса

В мире в настоящий момент насчитывается порядка 40 тысяч вариантов коронавируса SARS-Cov-2. При этом большинство накопленных мутаций можно назвать уникальными. Об этом со ссылкой на доктора медицинских наук, заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову 11 февраля сообщает РИА «Новости».



«В настоящее время база по мутациям насчитывает около 40 тысяч различных вариантов SARS-CoV-2, большинство из которых является уникальными. Но часть из них получает распространение. И мы видим, что основные мутации в настоящее время сгруппированы в семь основных групп, которые постепенно распространяются по различным странам», — отметила эксперт в рамках онлайн-семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика».

