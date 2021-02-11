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Лукашенко заметил попытку синхронизировать протесты в Белоруссии и России. Он готов уйти, если ему гарантируют безопасность

Президент Белоруссии допустил свой уход, однако под давлением протестов он этого делать не будет.

«Сегодня начали раскачивать ситуацию в России, пытаются информационно раскрутить массовые протесты. Позже их, возможно, попытаются синхронизировать с белорусскими митингами», — цитирует 11 февраля заявление Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, устойчивость двух стран можно сохранить, только «сплотившись». Белорусский лидер уверен, что от ситуации в России и его республике будет зависеть стабильность во всем регионе.

Лукашенко допускает свой уход с поста президента, однако при соблюдении ряда условий. В частности, он отметил, что это произойдет, если «в стране мир, порядок, никаких протестных действий». Также нужны гарантии безопасности для его сторонников. Всебелорусское народное собрание, по мнению президента Белоруссии, должно стать «стабилизатором» в переходный период. Он также заметил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

В своей программной речи Лукашенко сегодня также объявил о выстоявшем «святом народе» Белоруссии.

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Комментарии (6)

sakorol
Беги к нам, место в Ростове ещё есть
Агроном аэродрома
Если не найдёт своего Владимира Владимирович - ничего ему не светит. Ни безопасность, ни госдача, ни "центр" в посёлке Копысь Оршанского района.. :))
264515451
Какой он смешной. Такой большой, а в сказки верит. Наворотил дел, а теперь мечтает о всенародном прощении. Точно они с пу два брата акробата.
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