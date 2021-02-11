«Нам надоело стоять на коленях и кланяться». Лукашенко объявил о выстоявшем «святом народе» Белоруссии и сорвал аплодисменты

Президент Белоруссии изложил свое видение развития республики на VI Всебелорусском народном собрании.



«Мы никогда не позволим понукать нами. Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну», — цитирует 11 февраля программную речь Александра Лукашенко агентство «Белта».



По его словам, белорусы — это «святой народ», у которого есть противники. Лукашенко уверен, что против его республики задействованы «очень мощные силы», которые «просто так не отстанут». Он полагает, что идет борьба за вовлечение Белоруссии в орбиту чужого влияния. Например, во время протестных акций якобы была предпринята попытка «мятежа по принципу блицкрига».

