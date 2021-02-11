«Нам надоело стоять на коленях и кланяться». Лукашенко объявил о выстоявшем «святом народе» Белоруссии и сорвал аплодисменты

Президент Белоруссии изложил свое видение развития республики на VI Всебелорусском народном собрании.
«Мы никогда не позволим понукать нами. Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну», — цитирует 11 февраля программную речь Александра Лукашенко агентство «Белта».
По его словам, белорусы — это «святой народ», у которого есть противники. Лукашенко уверен, что против его республики задействованы «очень мощные силы», которые «просто так не отстанут». Он полагает, что идет борьба за вовлечение Белоруссии в орбиту чужого влияния. Например, во время протестных акций якобы была предпринята попытка «мятежа по принципу блицкрига».
«Государство выстояло. Пока выстояло. <...> Мы выстоим, чего бы нам это ни стоило», — пообещал президент Белоруссии и сорвал аплодисменты в зале.
Лукашенко также подчеркнул, что республика готова поддерживать отношения с ЕС, а Россия остается «основным стратегическим союзником». Роль своей страны белорусский лидер видит в том, чтобы быть «донором стабильности».