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«Нам надоело стоять на коленях и кланяться». Лукашенко объявил о выстоявшем «святом народе» Белоруссии и сорвал аплодисменты

Президент Белоруссии изложил свое видение развития республики на VI Всебелорусском народном собрании.

«Мы никогда не позволим понукать нами. Двадцать веков нас ставили на колени. Мы пришли к тому, что нам надоело стоять на коленях и кланяться. Мы будем строить свою страну», — цитирует 11 февраля программную речь Александра Лукашенко агентство «Белта».

По его словам, белорусы — это «святой народ», у которого есть противники. Лукашенко уверен, что против его республики задействованы «очень мощные силы», которые «просто так не отстанут». Он полагает, что идет борьба за вовлечение Белоруссии в орбиту чужого влияния. Например, во время протестных акций якобы была предпринята попытка «мятежа по принципу блицкрига».

«Государство выстояло. Пока выстояло. <...> Мы выстоим, чего бы нам это ни стоило», — пообещал президент Белоруссии и сорвал аплодисменты в зале.

Лукашенко также подчеркнул, что республика готова поддерживать отношения с ЕС, а Россия остается «основным стратегическим союзником». Роль своей страны белорусский лидер видит в том, чтобы быть «донором стабильности».

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Комментарии (15)

RemyMartin
Тараканы аплодируют стоя.
Милая +
Почему-то Лукашенко не вспомнил про единое союзное государство.
W Bons
Адам и Ева были белорусами , речь от св Луки на аграрном съезде силовиков-промышленников , глава 17 , стих 63
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