Setl Group приобрёл 43 га земли в Пушкинском районе. В строительство 200 тыс. кв. м жилья вложат 18 млрд рублей

Холдинг Setl Group приобрёл 43 га земли неподалеку от Пушкина и музея-заповедника «Царское Село». Здесь планируется построить малоэтажный жилой комплекс площадью 200 тыс. кв. м.
Как сообщают в холдинге, на участке, ограниченном рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей, возведут жильё класса комфорт с коммерческими помещениями, а также общеобразовательную школу и два детских сада. Инвестиции в проект составят 18 млрд рублей.
Неподалеку от места будущей застройки — железднорожная станция и дворцово-парковые ансамбли Царского Села. В правительстве города не раз обсуждали планы по строительству здесь станции метро и скоростной трамвайной линии.
Застройка на территории будет малоэтажной — четыре этажа с мансардой. В настоящее время ведется подготовка проекта.
В целом, по данным Петростата, в 2020 году в Пушкинском районе было введено в эксплуатацию 150 тыс. кв. м жилья, в 2019 — 397,3 тыс. кв. м.