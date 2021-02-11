Setl Group приобрёл 43 га земли в Пушкинском районе. В строительство 200 тыс. кв. м жилья вложат 18 млрд рублей

Холдинг Setl Group приобрёл 43 га земли неподалеку от Пушкина и музея-заповедника «Царское Село». Здесь планируется построить малоэтажный жилой комплекс площадью 200 тыс. кв. м.

Как сообщают в холдинге, на участке, ограниченном рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей, возведут жильё класса комфорт с коммерческими помещениями, а также общеобразовательную школу и два детских сада. Инвестиции в проект составят 18 млрд рублей.

Неподалеку от места будущей застройки — железднорожная станция и дворцово-парковые ансамбли Царского Села. В правительстве города не раз обсуждали планы по строительству здесь станции метро и скоростной трамвайной линии.