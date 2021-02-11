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Setl Group приобрёл 43 га земли в Пушкинском районе. В строительство 200 тыс. кв. м жилья вложат 18 млрд рублей

Холдинг Setl Group приобрёл 43 га земли неподалеку от Пушкина и музея-заповедника «Царское Село». Здесь планируется построить малоэтажный жилой комплекс площадью 200 тыс. кв. м.

Как сообщают в холдинге, на участке, ограниченном рекой Славянкой, Колпинским шоссе и Муромской улицей, возведут жильё класса комфорт с коммерческими помещениями, а также общеобразовательную школу и два детских сада. Инвестиции в проект составят 18 млрд рублей.

Неподалеку от места будущей застройки — железднорожная станция и дворцово-парковые ансамбли Царского Села. В правительстве города не раз обсуждали планы по строительству здесь станции метро и скоростной трамвайной линии.

Застройка на территории будет малоэтажной — четыре этажа с мансардой. В настоящее время ведется подготовка проекта.

В целом, по данным Петростата, в 2020 году в Пушкинском районе было введено в эксплуатацию 150 тыс. кв. м жилья, в 2019 — 397,3 тыс. кв. м.

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Комментарии (5)

Nurofen
Уроды, и так пробки везде понастроили бараков без инсоляции. архитекторов дипломов надо лишать за такие проекты.
264515451
Зашибись устроили. Люди из регионов массово съезжаются в Питер и Москву, старички в регионах доживают последние годы. А земли будут пустовать. Ну или по 473 ФЗ их пустят в расход, дадут Китаю в долгосрочную аренду. Интересно, мой прадед за это на войне погиб?
killbeachtrash
Работать то где люди будут ? Стройными рядами пойдутььь создавать ИП и ООО ? Никакой ни внешней ни внутренней полики нет в Рассейском царстве-государстве.
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