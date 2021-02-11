Основатель клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» Глеб Михайлик будет похоронен 13 февраля на Киновеевском кладбище.
Как сообщил «Фонтанке» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, Михайлик — капитан 2-го ранга запаса, флагманский ракетчик 31-й дивизии подводных крейсеров Северного флота. Поэтому отпевание основателя «Скандинавии» назначено в Николо-Богоявленском морском соборе в 11:30.
Похороны пройдут в 14:00 с воинскими почестями. Гражданская панихида также состоится на Киновеевском кладбище. С организацией прощания родным Михайлика помог клуб моряков-подводников.
Основатель клиник «АВА-Петер» и «Скандинавия» Глеб Михайлик скончался 9 февраля от коронавируса в Петербурге в возрасте 60 лет.