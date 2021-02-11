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Активистов с фонариками могут поджидать во дворах не только силовики, но и боевики. Об этом предупреждают федеральные СМИ

Террористы, подчиняющиеся запрещённой в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (то же, что запрещенная «Джебхат ан-Нусра»), готовят боевиков для совершения преступлений в городах России. Их целью станут места проведения массовых уличных акций. Об этом 11 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Получена информация о том, что главари террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана решением Верховного суда террористической организацией 20 мая 2020 года) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ» и других, структурно находящихся в «Хайят Тахрир аш-Шам», ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах», — доложил собеседник.

Ранее участникам будущих акций пригрозили административной и уголовной ответственностью силовики.

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Комментарии (46)

iphonedimona
Почему фонарики до сих пор в свободной продаже? Необходимо ввести лицензирование приобретения фонариков. Разрешения на покупку должны выдавать деревянные гвардейцы генералиссимуса аналогично лицензиям на оружие.
262531341
А еще людей с фонариками во дворах будут поджидать сексуальные маньяки из движения "Извращенцы за Едро".
264515451
Понятненько. Кто-то решил вернуться к излюбленной тактике - с помощью которой и пришел когда-то к власти. Скучно, мальчик.
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