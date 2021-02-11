В Петербурге стали чаще покупать квартиры класса комфорт и разлюбили «эконом»

За год доля квартир классов «комфорт» и «высокий комфорт» в структуре сделок выросла с 60 % до 65 %. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», «эконом» в 2019 году выбирали 33 % будущих новосёлов, а в 2020 — уже 29 %.

Это связывают как с постепенным улучшением качества объектов, так и с сокращением предложения в объектах экономкласса в целом. Также изменились и предпочтения покупателей. При этом доля квартир бизнес- и премиум-класса осталась практически неизменной.

— Мы наблюдали «эволюцию» самого покупателя, его требований к качеству жилья, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — За счёт высокой конкуренции, борьбы за потребителя совершенствуются стандарты строительства, отделки, внешнего вида, архитектурных решений. Всем это становится важным, потому что помимо жилой площади люди покупают ещё и атмосферу будущей жизни. Это и благоустройство двора, и дизайн холлов.