Октябрьский районный суд Петербурга обязал камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и его соседей по зданию отреставрировать крышу и фасад лицевого корпуса особняка фон Дервиза на Галерной улице, 33 и 35.
Как сообщает 11 февраля объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился с иском к четырём ответчикам. Часть помещений в доме-памятнике федерального значения принадлежит городу и находится под управлением СПб ГБУК «Камеральный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ опера», ещё часть — в собственности компаний ООО «Князь Романов», ООО «Модерн» и физического лица Хууско Томми Илари.
Ответчики должны были на основании задания и разрешения КГИОП до августа 2018 года отремонтировать крышу особняка, отреставрировать фасад лицевого корпуса, выходящий на Английскую набережную, а также разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Ответчики в суде не спорили, что этого сделано не было.
Суд в принудительном порядке обязал камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и его соседей по зданию выполнить работы в течение 24 месяцев.
Летом прошлого года реставраторы закончили восстанавливать Музыкальную гостиную XIX века в особняке. Её реставрировали 20 лет.
«Дом фон Дервиза С. П. с дворовыми флигелями» — объект культурного наследия федерального значения. Первые постройки на участке между Галерной улицей, 33, и Английской набережной, 34, появились в 1-й половине XVIII века. Здание неоднократно меняло своих собственников, пока в 1883 году его не приобрел молодой барон немецкого происхождения Сергей Павлович фон Дервиз. Он решил перестроить обычный доходный дом в дворец эпохи модерна. В начале XX века здание снова изменило свой облик в ходе реконструкции, Всеволод Мейерхольд создал в нём «Дом интермедий», который просуществовал в особняке до 1911 года. Спустя 90 лет здание снова обрело театральную жизнь — его передали камерному театру «Санктъ-Петербургъ Опера».