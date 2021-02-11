Октябрьский районный суд Петербурга обязал камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и его соседей по зданию отреставрировать крышу и фасад лицевого корпуса особняка фон Дервиза на Галерной улице, 33 и 35.

Как сообщает 11 февраля объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) обратился с иском к четырём ответчикам. Часть помещений в доме-памятнике федерального значения принадлежит городу и находится под управлением СПб ГБУК «Камеральный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ опера», ещё часть — в собственности компаний ООО «Князь Романов», ООО «Модерн» и физического лица Хууско Томми Илари.



Ответчики должны были на основании задания и разрешения КГИОП до августа 2018 года отремонтировать крышу особняка, отреставрировать фасад лицевого корпуса, выходящий на Английскую набережную, а также разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Ответчики в суде не спорили, что этого сделано не было.

Суд в принудительном порядке обязал камерный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» и его соседей по зданию выполнить работы в течение 24 месяцев.



Фото: Яндекс.Панорама Фото: акт государственной историко-культурной экспертизы Поделиться Поделиться





