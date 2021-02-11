Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала в своём Instagram видео с показательным номером российской фигуристки Александры Трусовой. Спортсменка выполняет на нём кантилевер (элемент фигурного катания, напоминающий «мостик») во время программы Game of Survival.
В межсезонье Трусова перешла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020). Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).