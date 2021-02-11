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Шэрон Стоун оценила выступление российской фигуристки Александры Трусовой

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала в своём Instagram видео с показательным номером российской фигуристки Александры Трусовой. Спортсменка выполняет на нём кантилевер (элемент фигурного катания, напоминающий «мостик») во время программы Game of Survival.

Фото: скриншот сторис
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В межсезонье Трусова перешла из группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020). Бронзовый призёр финала Гран-при (2019). Серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).

Фото: скриншот сторис

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Комментарии (7)

RemyMartin
Чистый. Только из баньки.
RemyMartin
безтрусова была бы вне конкуренции
bluxer
А чем ещё бабуле заниматься на пенсии.
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