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Плющенко построил коттеджи для Косторной, Трусовой и Липницкой и показал их, чтобы не запускали дроны

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал коттеджи, построенные для российских фигуристок Алёны Косторной и Александры Трусовой, а также тренера своей академии, олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой. Видео с обзором домов Плющенко выложил в своем инстаграме во вторник, 12 января.

«По многочисленным заявкам наших подписчиков, показываем коттеджи наших девочек. Поэтому дроны не надо запускать. И обижаться, что их сбили. Надеюсь, больше любопытных у нас не будет», — подчеркнул Плющенко.

Фото: скриншот сторис в instagram
Фото: скриншот сторис в instagram
Фото: скриншот сторис в instagram

Косторная и Трусова перешли от Этери Тутберидзе к Плющенко в 2020 году. Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко».

38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, десятикратный чемпион России.

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Комментарии (14)

Piter Russo
Домики примерно 75-90 квадратов, с утеплением. Не хоромы, но жить можно нормально можно, с учетом того что у девушек нет еще детей.
dedmoroz_5e4d8827384c2
можно маленький дом сделать изящно и оригинально, по авторскому, а можно сляпать сарай с башнями от 500 кв.м и выше, от которого тошнит
blackcatwhitecat
Я смотрю, в комментариях одни миллионеры собрались )) Коттедж не подразумевает особняк площадью не менее 500 кв.м. Нормальные дома, подходящие для молодых девушек, не страдающих мегаломанией.
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