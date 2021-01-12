Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал коттеджи, построенные для российских фигуристок Алёны Косторной и Александры Трусовой, а также тренера своей академии, олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлии Липницкой. Видео с обзором домов Плющенко выложил в своем инстаграме во вторник, 12 января.



«По многочисленным заявкам наших подписчиков, показываем коттеджи наших девочек. Поэтому дроны не надо запускать. И обижаться, что их сбили. Надеюсь, больше любопытных у нас не будет», — подчеркнул Плющенко.