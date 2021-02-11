Авария с грузовым фургоном затруднила движение по одной из крупных магистралей Красногвардейского района Петербурга. Из свёрнутого кузова на дорогу выпал груз.
Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на пересечении Пискарёвского проспекта и улицы Маршала Тухачевского во втором ряду в ДТП попала грузовая «Газель». Обстоятельства аварии неизвестны, но в результате у фургона свернуло кузов. Судя по фото, машина перевозила продукты, и часть ящиков с товаром выпала на дорогу.
По данным «Яндекс.Пробок», на Пискарёвском проспекте наблюдается небольшая пробка в районе места ДТП. В целом же в Петербурге дороги сейчас загружены на 3 балла, и это на 1 балл меньше обычного. Утренние пробки в Петербурге наконец тоже устаканились на стандартных 6 баллах.