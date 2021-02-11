Авария с грузовым фургоном затруднила движение по одной из крупных магистралей Красногвардейского района Петербурга. Из свёрнутого кузова на дорогу выпал груз.



Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис», на пересечении Пискарёвского проспекта и улицы Маршала Тухачевского во втором ряду в ДТП попала грузовая «Газель». Обстоятельства аварии неизвестны, но в результате у фургона свернуло кузов. Судя по фото, машина перевозила продукты, и часть ящиков с товаром выпала на дорогу.