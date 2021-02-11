FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Легковая машина на Комсомола подставилась под трамвай, спровоцировав коллапс

Неловкие автомобилисты утром 11 февраля нарушили планы сотен пассажиров электрического наземного транспорта в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

ДТП с трамваем затруднило движение на очень загруженном участке перед въездом на Литейный мост. Были перекрыты все полосы, машины просачивались по одной, рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», при повороте с улицы Лебедева на улицу Комсомола вагон на выносе задел машину, водитель которой не соблюдал необходимую дистанцию. Движение трамваев было прервано с 8:42 до 9:20, сейчас оно вернулось в штатный режим.

На Новороссийской улице, у пересечения с улицей Карбышева, по словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. На некоторое время было заблокировано движение 6-го троллейбуса.

ПоделитьсяПоделиться

В целом загруженность дорог Петербурга 11 февраля в норме. Утренний максимум составил 6 баллов.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний