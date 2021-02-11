Неловкие автомобилисты утром 11 февраля нарушили планы сотен пассажиров электрического наземного транспорта в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ДТП с трамваем затруднило движение на очень загруженном участке перед въездом на Литейный мост. Были перекрыты все полосы, машины просачивались по одной, рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», при повороте с улицы Лебедева на улицу Комсомола вагон на выносе задел машину, водитель которой не соблюдал необходимую дистанцию. Движение трамваев было прервано с 8:42 до 9:20, сейчас оно вернулось в штатный режим.
На Новороссийской улице, у пересечения с улицей Карбышева, по словам очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля, один из них — такси. На некоторое время было заблокировано движение 6-го троллейбуса.
В целом загруженность дорог Петербурга 11 февраля в норме. Утренний максимум составил 6 баллов.