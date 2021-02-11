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Финал поездки четвёрки, выпивавшей в петербургском автобусе «за Навального», попал на видео. Стеклоочиститель сломался не просто так

Полиция Петербурга ищет молодых людей, повредивших автобус на Чкаловском проспекте.

ГУ МВД 11 февраля распространило видео того, как закончилась поездка, так возмутившая водителя автобуса маршрута 191, что он заявил в правоохранительные органы.

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Из ролика видно, как четверо парней выпрыгивают из автобуса на остановке у дома 45 по Чкаловскому проспекту, и один из них дёргает за ближайший к нему стеклоочиститель. Он ломается.

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Как писала «Фонтанка», молодые люди зашли около 21:15 в салон без масок, выпивали с криками «за Навального», приставали к пассажирам.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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