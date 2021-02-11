Застрявший под Петербургом иностранец грозился «взорвать всю Россию». Таким заявлением он прокладывал себе путь на родину

Застрявший под Петербургом из-за закрытия границ гражданин Узбекистана решил своеобразным образом проложить себе путь на родину. Громкие заявления привели его в отдел полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, накануне в экстренные службы поступил звонок от 41-летнего безработного Атабека. Последний заявил, что болен коронавирусом и не может выбраться в родную страну. В связи с этим, по его словам, он планирует «взорвать всю Россию».



Полицейские установили, что звонивший зарегистрирован в деревне Новосаратовка, что во Всеволожском районе Ленобласти. Однако по указанному адресу никого не обнаружили.

