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Застрявший под Петербургом иностранец грозился «взорвать всю Россию». Таким заявлением он прокладывал себе путь на родину

Застрявший под Петербургом из-за закрытия границ гражданин Узбекистана решил своеобразным образом проложить себе путь на родину. Громкие заявления привели его в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, накануне в экстренные службы поступил звонок от 41-летнего безработного Атабека. Последний заявил, что болен коронавирусом и не может выбраться в родную страну. В связи с этим, по его словам, он планирует «взорвать всю Россию».

Полицейские установили, что звонивший зарегистрирован в деревне Новосаратовка, что во Всеволожском районе Ленобласти. Однако по указанному адресу никого не обнаружили.

Отыскать его удалось в Петербурге. Спустя пару часов после поступивших угроз иностранца задержали на Октябрьской набережной и доставили в отдел полиции, где на него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Теперь ему также грозит уголовное дело.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Отпустите царя, пусть везёт свою корону в родной Узбекистан.
265015791
Как быстро то, а вот завести дело о покойниках в СПбГУ за десятилетия не успевают.
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