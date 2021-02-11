Четверг, 11 февраля, в Санкт-Петербурге выдался не таким холодным, как среда. В 7 часов утра температура воздуха составляет всего 13,8 градуса мороза, а не 21 или местами 26, как вчера утром. Однако любоваться настоящей солнечной зимой осталось недолго.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый, на дорогах местами гололедица. Днём ожидается минус 11–13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Это вполне обычная для середины февраля температура. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего паcмурно, от минус 19 до 0 градусов. Холоднее всего в этот день было в 1966 году, минус 27, а теплее всего — в 2015 году, плюс 5 градусов, напоминает «Яндекс».
В ближайшие два дня мороз сохранится, по ночам местами до минус 23. А вот на следующей неделе, по прогнозу «Яндекса», уже может потеплеть — сразу до плюс 1 градуса.