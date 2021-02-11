Четверг, 11 февраля, в Санкт-Петербурге выдался не таким холодным, как среда. В 7 часов утра температура воздуха составляет всего 13,8 градуса мороза, а не 21 или местами 26, как вчера утром. Однако любоваться настоящей солнечной зимой осталось недолго.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый, на дорогах местами гололедица. Днём ожидается минус 11–13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.