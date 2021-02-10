В Германии продлили общенациональный карантин и заговорили о третьей волне коронавируса с мутациями

Третья волна коронавируса обозначилась в Германии, хотя заболеваемость снижается удовлетворительными темпами. Об этом 10 февраля заявила канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель, на котором было решено продлить общенациональный карантин до 7 марта.

«Мы можем быть очень довольны», — заявила канцлер, комментируя снижение уровня заболеваемости в стране, добавив, что «третья волна обозначилась, мы должны бороться с ней», пишет РИА Новости.

Канцлер добавила, что в прошлом году власти не предусмотрели варианты мутаций вируса. «Мы знаем, что эти мутации — реальность, и их становится все больше. Вопрос в том, как быстро их количество увеличится», — добавила канцлер.