Власти Литвы отказались выдать Леонида Волкова России

Власти Литвы отклонили требование России задержать заочно арестованного и объявленного в международный розыск главу региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Именно в этой стране он проживает. Об этом 10 февраля сообщает Associated Press.



Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.



Волкову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, в публичном выступлении, включая Интернет»). Как сообщали в СКР, поводом для уголовного дела стали видеозаписи, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Они прошли 23 и 31 января в Москве, Петербурге и в других регионах России.

