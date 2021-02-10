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Власти Литвы отказались выдать Леонида Волкова России

Власти Литвы отклонили требование России задержать заочно арестованного и объявленного в международный розыск главу региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Именно в этой стране он проживает. Об этом 10 февраля сообщает Associated Press.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что использование инструмента международного розыска против оппозиции дискредитирует участие России в Интерполе.

Волкову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, в публичном выступлении, включая Интернет»). Как сообщали в СКР, поводом для уголовного дела стали видеозаписи, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Они прошли 23 и 31 января в Москве, Петербурге и в других регионах России.

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Комментарии (4)

Доверчивый_5e4ce296a0900
Можно подумать, что кто-то другой пойдет на поводу у бандитов.
Позорники на весь мир расчехлились.
Nerevar
Они думали, что по сфабрикованному политическому делу Интерпол примется искать Волкова. Щас, триста раз! В Литве и в Интерполе явно не дураки, чтобы потокать политическим хотелкам. Да, и статьи такой в других странах нет, это чисто российское изобретение для политического давления, ничего общего не имеющее с борьбой с преступностью.
Spbru
Сфабрикованное политическое дело. Отвратительно. Даже не стесняются позориться выставляя это на показ на весь мир. Позорище.
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