Леонид Волков заочно арестован на два месяца, но ему «абсолютно наплевать»

Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова, руководителя региональных штабов Навального. Об этом 10 февраля сообщил пресс-секретарь суда.



Мера пресечения в виде двух месяцев ареста начнёт действовать с момента задержания Волкова на территории России либо с момента его экстрадиции на родину.



Волкову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, в публичном выступлении, включая Интернет»). Как сообщали в СКР, поводом для уголовного дела стали видеозаписи, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Они прошли 23 и 31 января в Москве, Петербурге и в других регионах России.

