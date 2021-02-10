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Леонид Волков заочно арестован на два месяца, но ему «абсолютно наплевать»

Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова, руководителя региональных штабов Навального. Об этом 10 февраля сообщил пресс-секретарь суда.

Мера пресечения в виде двух месяцев ареста начнёт действовать с момента задержания Волкова на территории России либо с момента его экстрадиции на родину.

Волкову заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, в публичном выступлении, включая Интернет»). Как сообщали в СКР, поводом для уголовного дела стали видеозаписи, на которых Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Они прошли 23 и 31 января в Москве, Петербурге и в других регионах России.

Ранее стало известно, что Волков объявлен в международный розыск. В комментарии РБК он заявил, что ему «абсолютно наплевать».

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Комментарии (13)

Igor_VS
А он вроде бы прокомментировал, что ему ПОФИГ. Ну никакого уважения к власти. У нас же все побаиваются.
265046383
Голосуй не голосуй, протестуй не протестуй, арестуй не арестуй.... всё равно получается дырка от бублика, а не бублик.... К чёрту прогнившую и протухшую политику в Росии, давайте поговорим лучше о бублике. Ведь бублик - это не просто хлебо-булочное изделие, так звали плюшевого медведя из сериала "папины почки"... =)))) Бублик.... Порой кажется, что плюшевые медведи, посаженные в кресла вместо чиновников в стране будут действовать куда эффективнее чем эти "гомо", которые вро ду бы "сапиенсы"... Когда в стране появится партия плюшевых медведей? =)))) Тот самый момент, когда кол-во плюшевых медведей во всём мире гораздо больше всего человечества вместе взятых... Заставляет задуматься...
RemyMartin
Как говорится - без меня вы меня можете даже бить.
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