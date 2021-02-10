Без карантина, но с двойным тестом на коронавирус. Кипр начнёт выдавать туристические визы россиянам с 1 марта

Власти Кипра весной открывают границы для путешественников из более чем пятидесяти стран. Россия в списке, выдавать туристические визы гражданам страны начнут 1 марта.



Об этом 10 февраля сообщил атташе по туризму посольства Кипра в Москве, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу. Оформить визу можно будет онлайн. Кроме того, все прибывающие в страну должны будут зарегистрироваться на электронной платформе Cyprus Flight Pass за сутки до вылета, пишет «Интерфакс».

О намерении с весны принимать туристов власти Кипра заявили в январе. Карантин по прибытии иностранцам не потребуется, но условия въезда будут одинаковы не для всех. Страны разделят на три категории в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Мягче всего условия для «зелёной» группы — стран Евросоюза, гостей оттуда готовы принимать без тестов на COVID-19. Туристам из «оранжевой» и «красной» (в неё включили Россию) без справок не обойтись. При этом путешественникам из последней категории предстоит двойное тестирование: не ранее чем за 72 часа до поездки и по прибытии.