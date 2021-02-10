В Петербурге за неделю стало на 5000 меньше активных больных c коронавирусом

Коронавирусная статистика в Петербурге продолжает стремительно улучшаться. За неделю из данных о активных больных с подтвержденным диагнозом, которые наблюдались дома и в больницах, исчезли более 5000 человек.
Как следует из отчета межведомственного совета по противодействию COVID-19 от 10 февраля, неделю назад в Петербурге было 50 012 активных больных, а теперь — 44 826. При этом федеральном регистре за сутки зарегистрированы 1938 новых обращений пациентов с ковидом. А в «Стопкоронавирусе» лишь 1169. В больницы за сутки были доставлены 376 человек.
Как заявили в совете, снижение эпидемических показателей связано с противоэпидемическими мерами и формирующейся иммунной прослойкой у населения, увеличению которой способствует массовая вакцинация.
На данный момент в городе привиты двумя дозами вакцины 27 011 человек. А новое снятие ограничений — с открытием фудкортов и разрешением спортивных мероприятий с 25 тысячами зрителей — намечено на 12 февраля.