FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -15
73.85р89.57р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге за неделю стало на 5000 меньше активных больных c коронавирусом

Коронавирусная статистика в Петербурге продолжает стремительно улучшаться. За неделю из данных о активных больных с подтвержденным диагнозом, которые наблюдались дома и в больницах, исчезли более 5000 человек.

Как следует из отчета межведомственного совета по противодействию COVID-19 от 10 февраля, неделю назад в Петербурге было 50 012 активных больных, а теперь — 44 826. При этом федеральном регистре за сутки зарегистрированы 1938 новых обращений пациентов с ковидом. А в «Стопкоронавирусе» лишь 1169. В больницы за сутки были доставлены 376 человек.

Как заявили в совете, снижение эпидемических показателей связано с противоэпидемическими мерами и формирующейся иммунной прослойкой у населения, увеличению которой способствует массовая вакцинация.

На данный момент в городе привиты двумя дозами вакцины 27 011 человек. А новое снятие ограничений — с открытием фудкортов и разрешением спортивных мероприятий с 25 тысячами зрителей — намечено на 12 февраля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний