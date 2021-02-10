Генпрокуратура предлагает заочно привлекать к административной ответственности россиян за организацию митингов

«В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно. Можно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — приводит ТАСС предложение представителя Генеральной прокуратуры России Алекся Жафярова, которое тот высказал 10 февраля во время выступления в Госдуме.

Жафяров отметил, что тех, кто призывает несовершеннолетних к несанкционированным митингам, следовало бы привлекать до проведения протестов ради «профилактического эффекта». Генпрокуратура хочет сделать такие призывы «финансово невыгодными» для самих интернет-площадок, наказывая их рублём. Представитель ведомства напомнил о предостережениях иностранным компаниям, таким как Google, Twitter, Facebook, TikTok, «ВКонтакте».

Роскомнадзор на этом же заседании предложил обязать IT-компании создавать представительства в России.