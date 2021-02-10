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Генпрокуратура предлагает заочно привлекать к административной ответственности россиян за организацию митингов

Генеральная прокуратура России просит Госдуму на законодательном уровне закрепить возможность заочного привлечения к административной ответственности.

«В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно. Можно продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме», — приводит ТАСС предложение представителя Генеральной прокуратуры России Алекся Жафярова, которое тот высказал 10 февраля во время выступления в Госдуме.

Жафяров отметил, что тех, кто призывает несовершеннолетних к несанкционированным митингам, следовало бы привлекать до проведения протестов ради «профилактического эффекта». Генпрокуратура хочет сделать такие призывы «финансово невыгодными» для самих интернет-площадок, наказывая их рублём. Представитель ведомства напомнил о предостережениях иностранным компаниям, таким как Google, Twitter, Facebook, TikTok, «ВКонтакте».

Роскомнадзор на этом же заседании предложил обязать IT-компании создавать представительства в России.

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Комментарии (22)

OldObyvatel
Заочное - означает за глаза. Т.е., не видя. не слыша. не зная. Так это уже применяется в полной мере. Осудили же глухонемого за выкрики лозунгов. Почему бы и остальных не судить также.
Предлагаю это в качестве превентивной меры: осудить всех скопом, а оказался на митинге, тут тебя очно и застукали.
И суда никакого не нужно, уже осужден, извольте в тюрьму.
Kezevo
Пора уже делать возможность отсидеть авансом на будущие протесты! Взял отпуск 2 недели отсидел что бы потом потом работу не потерять если что, в стране дураков и такое примут..."конструктивно же " как кабай говорит
Владислав М
37 год во всей красе!
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