Роскомнадзор просит обязать ИТ-компании создавать представительства в России

Роскомнадзору надоело писать письма нарушителям за рубеж, не получая реакции из-за разных юрисдикций, поэтому он предложил законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости.
«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции — как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств», — посетовал замглавы ведомства Милош Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
По словам Вагнера, Роскомнадзор просит законодательно отрегулировать вопрос создания представительств.
Госдума 10 февраля также приняла закон, в котором утвердила штрафы для IT-площадок за цензуру российских СМИ.