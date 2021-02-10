Роскомнадзор просит обязать ИТ-компании создавать представительства в России

Роскомнадзору надоело писать письма нарушителям за рубеж, не получая реакции из-за разных юрисдикций, поэтому он предложил законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости.

«Все наши требования, уведомления, письма и прочую корреспонденцию мы отправляем в зарубежные юрисдикции — как правило, в США, Великобританию. Соответственно, и рассматривают все наши уведомления именно по праву тех государств», — посетовал замглавы ведомства Милош Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.