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Каждому десятому нужна реабилитация после коронавируса. Коек для этого в Петербурге не хватает

Медицинская реабилитация в Петербурге нужна тысячам пациентов, которые тяжело переболели коронавирусом, и в самой ближайшей перспективе, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«По заявлению главного внештатного пульмонолога города, речь идет о том, что примерно 10% тяжёлых пациентов, которые выписываются из стационаров, требуют медицинской реабилитации. И та очередь из 450 человек, которая у нас есть сейчас на реабилитацию, я думаю, должна быть увеличена раз в десять: [на сегодняшний день в городе есть] порядка 4 500 людей, которые должны попасть на реабилитацию. Есть понимание, что она нужна в первые дни-недели-месяцы, когда ты выписался», — рассказал Сарана 10 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, текущего коечного фонда для реабилитации такого числа людей явно недостаточно. Новые мощности должны предоставить перепрофилируемые с коронавируса стационары.

Как писала «Фонтанка», помощь в реабилитации после ковида в Петербурге предлагает как государство по ОМС, в порядке живой очереди из 450 человек, так и частные учреждения. Но стоит это десятки и даже сотни тысяч рублей.

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Комментарии (4)

Cveta
Реабилитация нужна , не только переболевшим ковидом, а многим другим больным. Зачем ставить приоритеты переболевшим ковидом.
doorbal_
я вам подкажу - Мурино, Кудрово, Шушары, Славянка! Вот где надо строить больницы и поликлиники! В том числе и реабилитационные центры! А пока благодаря реформе здравоохранения проводимой Путиным и его правительством вкупе с его партией мест будет не хватать и чем дальше - тем и будет не хватать больше!
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