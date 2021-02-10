Каждому десятому нужна реабилитация после коронавируса. Коек для этого в Петербурге не хватает

Медицинская реабилитация в Петербурге нужна тысячам пациентов, которые тяжело переболели коронавирусом, и в самой ближайшей перспективе, заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«По заявлению главного внештатного пульмонолога города, речь идет о том, что примерно 10% тяжёлых пациентов, которые выписываются из стационаров, требуют медицинской реабилитации. И та очередь из 450 человек, которая у нас есть сейчас на реабилитацию, я думаю, должна быть увеличена раз в десять: [на сегодняшний день в городе есть] порядка 4 500 людей, которые должны попасть на реабилитацию. Есть понимание, что она нужна в первые дни-недели-месяцы, когда ты выписался», — рассказал Сарана 10 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».