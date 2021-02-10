В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 весной

В весенний период этого года в России ожидается увеличение количества заболевших коронавирусом, что может произойти из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. Об этом со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную сообщает РИА Новости.



Представитель ведомства напомнила, что респираторные вирусы, включая сезонные, активно себя ведут при повышенной влажности, не очень высокой температуре, то есть весной и осенью, когда температура колеблется от нуля до плюс пяти-десяти градусов и практически 100% влажность.

