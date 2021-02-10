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В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 весной

В весенний период этого года в России ожидается увеличение количества заболевших коронавирусом, что может произойти из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. Об этом со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную сообщает РИА Новости.

Представитель ведомства напомнила, что респираторные вирусы, включая сезонные, активно себя ведут при повышенной влажности, не очень высокой температуре, то есть весной и осенью, когда температура колеблется от нуля до плюс пяти-десяти градусов и практически 100% влажность.

«Вирусы могут размножаться и при более низкой, и при более высокой температуре, и при более сухом воздухе, но вот этот период наиболее для них комфортный. Поэтому многие специалисты предполагают именно, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19, поэтому расслабляться пока не стоит», — отметила Наталья Пшеничная.

Напомним, что по данным за 10 февраля, количество случаев коронавируса в России превысило 4 миллиона. Лидерами ковидной статистики по ежедневному приросту остаются Москва и Петербург.

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Комментарии (3)

vader
Видать, не все еще транши от ВОЗ освоены. Нельзя, чтобы эпидемия закончилась, а то еще 100 миллионов евро не дадут.
lenaF
Да уже по Манаусу понятно, что просто так это всё не пройдет, и никакой herd immunity не поможет.
Alexander_5e4cfced16b74
кто бы мог подумать, что сезонные ОРВИ - сезонны?
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