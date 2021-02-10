Спасённых из квартирного пожара в Кронштадте не довезли до больницы: скончались оба

Квартирный пожар на площади в пять квадратных метров в Кронштадте унёс жизни мужчины и женщины. Об этом «Фонтанке» 10 февраля сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.



Как уточнили в ведомстве, мужчина и женщина, которых спасатели вынесли из горевшей квартиры в доме №25 по улице Карла Либкнехта, не выжили. С отравлением угарным газом пострадавших передали бригаде медиков, но позднее в скорой констатировали смерть.



Двухкомнатная квартира на четвёртом этаже горела незадолго до пяти часов вечера. Огонь распространился на пять квадратных метров обстановки одной из комнат.

