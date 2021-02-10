FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
74.12р89.53р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Спасённых из квартирного пожара в Кронштадте не довезли до больницы: скончались оба

Квартирный пожар на площади в пять квадратных метров в Кронштадте унёс жизни мужчины и женщины. Об этом «Фонтанке» 10 февраля сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, мужчина и женщина, которых спасатели вынесли из горевшей квартиры в доме №25 по улице Карла Либкнехта, не выжили. С отравлением угарным газом пострадавших передали бригаде медиков, но позднее в скорой констатировали смерть.

Двухкомнатная квартира на четвёртом этаже горела незадолго до пяти часов вечера. Огонь распространился на пять квадратных метров обстановки одной из комнат.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний