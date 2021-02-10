Двое жителей Петербурга попали к медикам после пожара в жилом доме в Кронштадте, который произошёл 10 февраля. Их успели вывести из загоревшейся квартиры.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре в жилой четырёхэтажке на улице Карла Либкнехта, 25, поступила дежурным в 16:45. Пожарные работали на последнем этаже, где горела двухкомнатная квартира. Внутри оставались люди.