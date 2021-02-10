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Адвокат Юлии Навальной не подтвердил информацию о ее отъезде в Германию

Сторона защиты Юлии Навальной не располагает информацией о том, что она вылетела в Германию. Об этом со ссылкой на адвоката жены оппозиционного политика Алексея Навального Светлану Давыдову 10 февраля сообщает ТАСС.

Адвокат самого Навального Вадим Кобзев также заявил информагентству, что не в курсе отъезда супруги его подзащитного за пределы РФ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Юлия Навальная покинула Россию, вылетев из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.

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Комментарии (8)

blackcatwhitecat
очень интересно, Продолжайте наблюдения.
265050772
юлия шрёдингера ;)
Igor_VS
Государство пиарит Навального. Известность -От Колымы до Нижнего Мухосранска . И главное бесплатно. Обычно реклама очень дорогая.
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