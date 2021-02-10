В 2020 году россияне купили ценных бумаг на 10 трлн рублей

Объём вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 трлн рублей, при том что объём депозитов в российских банках оценивается в 35 трлн рублей, сообщает ТАСС 10 февраля со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.



Глава Минфина обеспокоен соотношением вложений с наличием депозитов в банках. В СМИ пишут, что на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Силуанов объяснил, что интерес граждан к инструментам финансового рынка увеличился из-за низких процентных ставок, простоты и доступности открытия инвестиционных счетов. За прошлый год в ценные бумаги вложились 10 млн человек.

