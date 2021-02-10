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В 2020 году россияне купили ценных бумаг на 10 трлн рублей

Объём вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 трлн рублей, при том что объём депозитов в российских банках оценивается в 35 трлн рублей, сообщает ТАСС 10 февраля со ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

Глава Минфина обеспокоен соотношением вложений с наличием депозитов в банках. В СМИ пишут, что на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Силуанов объяснил, что интерес граждан к инструментам финансового рынка увеличился из-за низких процентных ставок, простоты и доступности открытия инвестиционных счетов. За прошлый год в ценные бумаги вложились 10 млн человек.

Также министр финансов подчеркнул, что нельзя допускать возможности вводить людей в заблуждение посредством «агрессивного маркетинга».

Ранее «Фонтанка» писала, что о необходимости защиты граждан, инвестирующих средства в ценные бумаги, заявлял и Владимир Путин.

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Комментарии (1)

Вася ПУПКИН
10 триллионов разделить на 10 миллионов человек, это сколько же будет, по сколько каждый в среднем вложился.
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