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Путин призвал защитить инвестирующих в ценные бумаги россиян: «Не нужно здесь "второе издание" обманутых дольщиков»

Президент России заявил о необходимости защиты граждан, инвестирующих средства в ценные бумаги.

«Нам ни в коем случае не нужно здесь "второе издание" обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков. <...> Мы же понимаем, что в любую секунду <...> появляются всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную», — заявил 10 февраля Владимир Путин на совещании с правительством.

По его словам, сейчас покупка ценных бумаг становится все более популярной на фоне снижения ставок по депозитам. При этом глава государства напомнил, что не все граждане — профессиональные инвесторы. «Нужно позаботиться о снижении их рисков», — резюмировал президент.

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Комментарии (16)

ost-21
Если вкладываться, то уж точно не в российский рынок акций, там можно ниже дна упасть))))
Modest_5e4ce41f7533b
Подросло поколение не помнящее ГКО.
Castor Troy
Хоть туда не лезь, царёк наш Мидас-наоборот...
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