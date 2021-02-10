Путин призвал защитить инвестирующих в ценные бумаги россиян: «Не нужно здесь "второе издание" обманутых дольщиков»

Президент России заявил о необходимости защиты граждан, инвестирующих средства в ценные бумаги.

«Нам ни в коем случае не нужно здесь "второе издание" обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков. <...> Мы же понимаем, что в любую секунду <...> появляются всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную», — заявил 10 февраля Владимир Путин на совещании с правительством.

По его словам, сейчас покупка ценных бумаг становится все более популярной на фоне снижения ставок по депозитам. При этом глава государства напомнил, что не все граждане — профессиональные инвесторы. «Нужно позаботиться о снижении их рисков», — резюмировал президент.