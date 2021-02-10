FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -15
74.12р89.53р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Петербургский пенсионер оставил взрывное наследство под кроватью. Родственники усопшего удивились

Сотрудникам Росгвардии пришлось с особой осторожностью уничтожить наследство петербуржцев, доставшееся им от умершего родственника. Под кроватью усопшего жило своей жизнью эхо войны.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 10 февраля, накануне им поступила информация о находке в квартире на Дачном проспекте. Среди личных вещей в ящике кровати умершего пенсионера лежали гранаты, банка пороха и ружьё.

ПоделитьсяПоделиться

«На место происшествия незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Обследовав найденный арсенал, специалисты-взрывотехники установили, что в квартире хранились пять немецких ручных гранат М39 (так называемая «ручная граната-яйцо») времён Великой Отечественной войны. С соблюдением необходимых мер безопасности гранаты и порох вывезены на специализированный полигон и уничтожены», — отчитались в пресс-службе.

Охотничья гладкостволка «ИЖ-12», состоявшая на учёте в отделе лицензионно-разрешительной работы, была по всем правилам изъята для временного хранения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний