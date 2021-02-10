Сотрудникам Росгвардии пришлось с особой осторожностью уничтожить наследство петербуржцев, доставшееся им от умершего родственника. Под кроватью усопшего жило своей жизнью эхо войны.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 10 февраля, накануне им поступила информация о находке в квартире на Дачном проспекте. Среди личных вещей в ящике кровати умершего пенсионера лежали гранаты, банка пороха и ружьё.
«На место происшествия незамедлительно прибыла группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии. Обследовав найденный арсенал, специалисты-взрывотехники установили, что в квартире хранились пять немецких ручных гранат М39 (так называемая «ручная граната-яйцо») времён Великой Отечественной войны. С соблюдением необходимых мер безопасности гранаты и порох вывезены на специализированный полигон и уничтожены», — отчитались в пресс-службе.
Охотничья гладкостволка «ИЖ-12», состоявшая на учёте в отделе лицензионно-разрешительной работы, была по всем правилам изъята для временного хранения.