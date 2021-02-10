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Сергей Семак: Хотелось бы уехать тренировать в топовый европейский чемпионат

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак хочет работать за границей. Об этом он заявил в среду, 10 февраля, в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. В какую страну? Любую из тех, которые являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты, — Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно», — заявил Семак.

Семак стал главным тренером «Зенита» в 2018 году. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами России, а также выигрывали Кубок и Суперкубок страны. В текущем чемпионате после 9 туров петербуржцы идут на первом месте, опережая ЦСКА на второй строчке на четыре очка.

Ранее «Зенит» узнал дату и время первого официального матча в 2021 году.

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Комментарии (6)

walker_5e4cd299a1c68
Итоги в караней ЛЧ явно показывают, что Сергей безусловно готов к топовым европейским клубам и чемпионатам.
Вопрос другой, а готовы ли к этому сами клубы?
Ну, мечтать невредно как говорится...
Что хоккеисты нормальные, что тренеры - все пытаются свалить. Прачечные и Колхозные Хоккейные Лиги никому нормальному не нужны
doorbal_
все образованные и уважающие себя русские хотят работать за границей! за достойные деньги на достойной работе с достойными условиями.
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