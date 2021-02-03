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«Зенит» узнал дату и время первого официального матча в 2021 году

Российский футбольный союз (РФС) определил дату и время проведения матчей 1/8 финала Кубка России. В частности, «Зенит» сыграет на этой стадии турнир с тульским «Арсеналом» 20 февраля в 17:00 по московскому времени.

Игра пройдет на «Газпром Арене».

Встреча с тульским «Арсеналом» станет первой официальной для «Зенита» в 2021 году.

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