Как сообщает объединенная пресс-служба судов 10 февраля, бывший замглавы ФСИН по Петербургу и области признан виновным.

В суде было установлено, что Мойсеенко получил взятку от гендиректора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова и главы ГСК Виктора Кудрина в общей сумме 710 753 770 рублей. Эта сумма сложилась, как писала «Фонтанка», из подношений, которые бизнесмены в течение пяти лет, с 2010-го по 2015-й, платили за обеспечение благоприятных условий работы своих компаний при строительстве СИЗО «Кресты-2» в Колпино.

В суде Мойсеенко вину не признал и от дачи показаний отказался.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет, так как летом прошлого года со второго раза Мойсеенко был признан виновным по делу об убийстве осенью 2016 года своего подчинённого Николая Чернова, рассказавшего правоохранителям о взятках и хищениях на стройке нового следственного изолятора. Тогда суд назначил ему наказание 15 лет в колонии строгого режима.



Поэтому путем сложения сроков Мойсеенко приговорен к 18 годам в колонии строгого режима. Суд также лишил его звания «полковник внутренней службы».

