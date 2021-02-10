Главврач Никольской больницы в Одинцово сообщил подробности гибели пациентов на ИВЛ

Главный врач Никольской больницы в подмосковном Одинцово Владимир Гордеев рассказал подробности ЧП с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Как сообщает РБК со ссылкой на руководителя медучреждения, 10 февраля в реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них 5 пациентов были на неинвазивной вентиляции легких. «По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами», — сообщил главврач больницы.
Напомним, что днем 10 февраля из-за прекращения подачи кислорода в ковидной реанимации Никольской больницы в Подмосковье погибли несколько человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал о трех умерших пациентах. По данному факту собственную проверку инициировал Росздравнадзор.