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Главврач Никольской больницы в Одинцово сообщил подробности гибели пациентов на ИВЛ

Главный врач Никольской больницы в подмосковном Одинцово Владимир Гордеев рассказал подробности ЧП с гибелью пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Как сообщает РБК со ссылкой на руководителя медучреждения, 10 февраля в реанимационном отделении филиала №3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находилось 16 человек в тяжелом состоянии. Из них 5 пациентов были на неинвазивной вентиляции легких. «По неизвестным причинам был временный сбой в подаче кислорода на 12 минут. Оперативно были задействованы мобильные ИВЛ. В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами», — сообщил главврач больницы.

Напомним, что днем 10 февраля из-за прекращения подачи кислорода в ковидной реанимации Никольской больницы в Подмосковье погибли несколько человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал о трех умерших пациентах. По данному факту собственную проверку инициировал Росздравнадзор.

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Комментарии (2)

Василий Марущак
скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода... И вообще, все погибшие сами были виноваты.
260693961
Насколько "оперативно были задействованы мобильные ИВЛ"?
Отсутствие кислорода для пациентов в тяжёлом состоянии серьезный, усугубляющий стресс. Хоть пять секунд, хоть больше.
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