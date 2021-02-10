В ковидной реанимации подмосковной больницы умерли три пациента. Им перестал поступать кислород

Три человека скончались в реанимации Никольской больницы в подмосковном Одинцово из-за прекращения подачи кислорода. Об этом 10 февраля пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», — сказал собеседник агентства.
Источник также добавил, что отключение случилось в ковидном отделении. Ни взрыва, ни возгорания из-за неисправности не было. Проводится проверка.
Пациенты коронавирусных отделений не в первый раз погибают из-за неисправных аппаратов ИВЛ. В мае в петербургской больнице Святого Георгия произошёл пожар, погибли пять человек, позднее умер ещё один больной. Аналогичное ЧП несколькими днями ранее случилось в московской больнице имени Спасокукоцкого, где среди возможных причин случившегося также рассматривается замыкание аппарата искусственной вентиляции легких, произведенного уральским предприятием.