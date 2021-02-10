В ковидной реанимации подмосковной больницы умерли три пациента. Им перестал поступать кислород

Три человека скончались в реанимации Никольской больницы в подмосковном Одинцово из-за прекращения подачи кислорода. Об этом 10 февраля пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода. По предварительным данным, причиной отключения кислорода стала техническая неисправность», — сказал собеседник агентства.



Источник также добавил, что отключение случилось в ковидном отделении. Ни взрыва, ни возгорания из-за неисправности не было. Проводится проверка.

