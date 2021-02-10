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Российские биатлонистки готовились к ЧМ-2021 «частично на базе НАТО» в Словении

Женская сборная России по биатлону готовилась к чемпионату мира в Поклюке на одной из баз НАТО Словении. Об этом в среду, 10 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего тренера отечественной команды Михаила Шашилова.

«Тут рядом база военная, казармы. Словения же в блок НАТО входит. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажёрный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды. Так что считайте, частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились. Проводили индивидуальные силовые тренировки в тренажёрном зале у местных армейцев», — сказал Шашилов.

Напомним, что российским биатлонистам на чемпионате мира — 2021 запретили публиковать в соцсетях флаг и герб страны. Турнир пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.

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