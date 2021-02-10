Отряд не заметил потери: несмотря на блокировку Трампа, количество пользователей и доходы Twitter в 2020 году увеличились

Число профилей соцсети в IV квартале 2020 года перевалило за 192 млн. По сравнению с тем же периодом 2019-го прирост составил 40 млн пользователей. Наибольший скачок активности произошёл в период с I по II квартал 2020-го: необходимость оставаться дома из-за бушующей пандемии мотивировала людей регистрироваться и потреблять контент в социальных сетях. Выручка компании за год выросла на 28 % и достигла 1,29 млрд долларов.

То, что сейчас называют «культурой отмены», коснулось Дональда Трампа в начале года. Сначала Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт экс-президента США, потребовав от него удалить три поста, нарушающих правила сообщества. Это случилось 6 января, после штурма Капитолия сторонниками Трампа. После восстановления аккаунта политик опубликовал записи, в которых модераторы Twitter вновь нашли призывы к насилию. В одном посте Трамп заявил, что голоса его сторонников не должны подвергаться неуважению, в другом — что не пойдёт на инаугурацию Джо Байдена, нового президента Штатов. 9 января 2021 года соцсеть навсегда заблокировала блог Трампа.

