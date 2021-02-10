Отряд не заметил потери: несмотря на блокировку Трампа, количество пользователей и доходы Twitter в 2020 году увеличились

Twitter сообщил о приросте аудитории, несмотря на блокировку аккаунта Трампа, пишет 10 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на официальный отчёт компании.
Число профилей соцсети в IV квартале 2020 года перевалило за 192 млн. По сравнению с тем же периодом 2019-го прирост составил 40 млн пользователей. Наибольший скачок активности произошёл в период с I по II квартал 2020-го: необходимость оставаться дома из-за бушующей пандемии мотивировала людей регистрироваться и потреблять контент в социальных сетях. Выручка компании за год выросла на
То, что сейчас называют «культурой отмены», коснулось Дональда Трампа в начале года. Сначала Twitter на 12 часов заблокировал аккаунт экс-президента США, потребовав от него удалить три поста, нарушающих правила сообщества. Это случилось 6 января, после штурма Капитолия сторонниками Трампа. После восстановления аккаунта политик опубликовал записи, в которых модераторы Twitter вновь нашли призывы к насилию. В одном посте Трамп заявил, что голоса его сторонников не должны подвергаться неуважению, в другом — что не пойдёт на инаугурацию Джо Байдена, нового президента Штатов. 9 января 2021 года соцсеть навсегда заблокировала блог Трампа.
Примеру Twitter последовали и другие соцсети: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и
В 2021 году, после снятия большинства антикоронавирусных ограничительных мер, Twitter ожидает замедление роста пользователей. По данным The Wall Street Journal, руководство компании не обсуждало, какое конкретно влияние оказала блокировка Трампа на рекламу в Twitter — основной источник дохода социальной сети.
Также издание сообщило, что в наступившем году компания планирует увеличить штат сотрудников на