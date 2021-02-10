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Госдума в несколько раз увеличила штрафы за нарушения на митингах

Госдума 10 февраля приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах и нарушение при спонсировании публичных акций. Автором проекта, напомним, выступил депутат Дмитрий Вяткин из «Единой России».

Теперь за неподчинение представителям власти нарушителям грозят куда более серьезные санкции. Гражданин может получить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, повторное деяние будет стоить дороже — от 10 до 20 тысяч рублей. В качестве альтернативы — арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В соответствии с новым законом, за передачу денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия теми, кто не вправе это делать, предусматривается штраф для физических лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч.

Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на публичное мероприятие, а также нарушение правил отчётности о расходовании собранных средств будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий финансирование митингов и демонстраций иностранными гражданами, организациями и компаниями, анонимными источниками, иноагентами и детьми до 16 лет.

Во втором чтении, напомним, парламентарии отказались исключать арест в качестве меры наказания за участие в митингах. За отмену ратовали коммунисты.

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Комментарии (7)

OldObyvatel
Это уже напоминает знаменитое изобретение - налог на слезы, который вызывает новые слезы и новые налоги.
Россия превращается в страну реализованных абсурдов. Кафка отдыхает.
rumet
раньше такое отъявленное дерьмо изсходило от депутаца железняка - но он как-то окончательно сдулся, просрал свой ничтожный "авторитет" ниже нуля... теперь - некто вяткин.. Просто камикадзе от едросни) Вякни вяткин и сгинь в выгребной яме истории.
klapaucius
Это просто истерика
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