Госдума в несколько раз увеличила штрафы за нарушения на митингах

Теперь за неподчинение представителям власти нарушителям грозят куда более серьезные санкции. Гражданин может получить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, повторное деяние будет стоить дороже — от 10 до 20 тысяч рублей. В качестве альтернативы — арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Госдума 10 февраля приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах и нарушение при спонсировании публичных акций. Автором проекта, напомним, выступил депутат Дмитрий Вяткин из «Единой России».

В соответствии с новым законом, за передачу денежных средств или иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия теми, кто не вправе это делать, предусматривается штраф для физических лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч.



Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на публичное мероприятие, а также нарушение правил отчётности о расходовании собранных средств будет грозить штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч.



В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий финансирование митингов и демонстраций иностранными гражданами, организациями и компаниями, анонимными источниками, иноагентами и детьми до 16 лет.



Во втором чтении, напомним, парламентарии отказались исключать арест в качестве меры наказания за участие в митингах. За отмену ратовали коммунисты.

